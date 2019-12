Un incendio è in corso nella zona di via 25 Aprile. Il traffico è chiuso da Piazza Portello. Sul posto la polizia locale per la chiusura della strada e i vigili del fuoco. Articolo in aggiornamento.

Aggiornamento: l’incendio era in bici dei Garibaldi ed è già stato spento

