In stato di ebbrezza, ha danneggiato i contenitori Amiu

Il Nucleo Radiomobile di Genova ha deferito in stato di libertà per danneggiamento ed ubriachezza un soggetto marocchino di 30 anni, con precedenti di polizia, che nella decorsa nottata, in evidente stato di ubriachezza, ha rovesciato in via Gramsci alcuni cassonetti dell’immondizia, danneggiandoli.

