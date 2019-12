Il gruppo Fb “Autostrade chiare” organizza “Sit in di accoglienza ad Aspi”

<Oggi alle 17 il nuovo ad di Aspi verrà a parlare con Toti in Regione. Accogliamo civilmente ma con fermezza il nuovo Ad di Aspi, per fargli magari qualche domanda!>. La “chiamata” arriva dal gruppo Facebook “Autostrade Chiare”

Qui l’evento Facebook

Il gruppo è nato a seguito delle code epiche in autostrada. Ecco il manifesto pubblicato sulla pagina del social.

CHIEDIAMO CHIAREZZA. Tutti noi, davvero tutti, percorriamo quasi quotidianamente le autostrade liguri e italiane, saccheggiate dalla non curanza e dalle speculazioni evidenti dei gestori, e ridotte ad un cantiere continuo. Ritardi, costi, nervoso e soprattutto una assoluta mancanza di sicurezza e di informazioni inadeguate sono il pane quotidiano, per giunta pagato carissimo. Questo gruppo pubblico è aperto a tutti coloro che intendono far valere la propria voce e portare il problema alla luce dei media, chiedendo chiarezza e responsabili della situazione attuale. Il numero sarà la nostra forza, e spero di trovare non solo la rabbia che naturalmente nasce nel vedere le immagini del crollo di viadotti e ponti, ma soprattutto un po’ di senso di ribellione civico e moderato.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...