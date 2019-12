L’oroscopo 2020 di Marco Alex Pepé segno per segno

Oroscopo 2020

by Alex*

L’astrologia, come la luce delle stelle, arriva da lontano. Nacque, infatti, in oriente e più precisamente in Asia minore; una terra di grandi civiltà e culture. Grazie a lunghe e attente osservazioni del cielo notturno, fitto di fulgide stelle, i Babilonesi arrivarono, progressivamente, a determinare sia la posizione sia il movimento degli astri.

Questi popoli pensavano che l’universo rifletteva sulla terra la sua influenza come meglio detto dal motto “Cosi in alto come in basso” di Ermete Trismegisto.

Il passo successivo fu l’ideale suddivisione della volta celeste in dodici parti (le famose case dello zodiaco): Secondo i Babilonesi alle diverse costellazioni corrispondeva una particolare divinità, e di conseguenza essi ipotizzarono che i vari esseri divini, dalle loro dimore siderali (le case) dominassero la vita degli uomini, esercitando su ciascuno, particolari influssi stellari.

Fu poi il famoso filosofo Empedocle, a definire gli Archetipi, cioè i principi primi, ed ecco che, con la convinzione che l’intero universo fosse composto da quattro elementi basilari: aria, acqua, terra e fuoco, si ritenne che ciascun elemento caricasse di valenze tre segni zodiacali. A ogni elemento appartengono quindi 3 segni: al Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario; alla Terra: Toro, Vergine e Capricorno; all’Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario; all’Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci.

Insomma nulla nell’universo intero era considerato avulso da un meccanismo ben preciso.

Ariete

Segno cardinale di fuoco

Pianeta dominate martedì

Pietra granato

Colore rosso

L’Ariete arde di passione in questo 2020, e ciò ad avere voglia di affrontare a testa alta ogni sfida incontrata sul suo cammino. Sebbene Marte, pianeta dominante, all’inizio di questo percorso celeste, si trovi in Sagittario, posizione non favorevole all’ariete, apporterà sicuramente una preziosa esperienza che favorirà l’evolversi dell’intero anno, soprattutto nel momento in cui il sole entrerà nel segno.

In amore sbaglierai ogni avversario e ogni avversità concretizzando con entusiasmo ogni tua relazione sia questa affettiva che amicale.

In questo slancio favorevole, non privo però di ostacoli, e la salute spirituale che ne potrebbe risentirne, tuttavia non scoraggiarti e punta dritto verso i tuoi obbiettivi. Non fallirai.

Amuleto consigliato pezzo di ferro arrugginito (meglio se un chiodo trovato per strada) da conservare vicino al comodino

Toro

Segno fisso di terra

Pianeta dominate Venere

Pietra smeraldo

Colore verde

L’amore che nutri per l’esistenza ti porterà a realizzare, in quest’anno, eventi inaspettati, complice Venere, che fa a Gennaio, il suo trionfale ingresso nel segno dei Pesci.

Sarete aperti a nuove e più importanti esperienze anche dal punto di vista professionale, soprattutto nel mese di Aprile sarete chiamati a distinguervi dalla moltitudine banale che vi circonda. Certo gli impegni lavorativi potrebbero condizionare la vostra vita affettiva ponendovi davanti a scelte che non volete affrontare. Tuttavia sarete capaci di destreggiarvi senza problemi.

Urano, segno del cambiamento ti accompagnerà per l’intero ciclo solare, si pronto a tutto ciò che è nuovo e che non rientra nelle tue corde. La salute è buona ma, occhio al cibo.

Amuleto consigliato un anello di rame da portare con se nel portachiavi

Gemelli

Segno mobile d’aria

Pianeta dominate Mercurio

Pietra occhio di tigre

Colore giallo

Un’intensa consapevolezza, ad alti livelli, si risveglia quest’anno, all’interno del segno dei Gemelli, connettendolo alla realtà e all’ambiente come mai prima d’ora.

Sebbene l’anno comincerà un po’ in sordina, gli aspetti positivi del tuo pianeta dominante, Mercurio, inizieranno a manifestarsi, quando questo entrerà in aspetto favorevole al suo sole di nascita. Ciò non ti porterà solo un periodo economico favorevole ma ti garantirà anche un perfetto equilibro sociale e affettivo facendoti rafforzare ogni legame.

Tuttavia evitate i malumori che potrebbero, attorno a metà anno, causarvi problemi all’apparato digerente e all’intestino in genere. prestate attenzione ai segnali del corpo e non avrete a pentirvi.

Amuleto consigliato dischetto di stagno da conservare nel porta monete.

Cancro

Segno cardinale d’aria

Pianeta dominate la luna

Pietra perla

Colore argento

Un anno più inteso di quello passato introduce il segno del Cancro verso un 2020 molto speciale.

Per far si che gli astri assecondino questo buon aspetto, devono, i Cancerini, manifestare le priorità che vogliono raggiungere, dando a quest’ultime delle scadenze.

Il duro lavoro al quale ti sottoponi ti darà ottimi risultati nell’ambito professionale sia questo pratico che artistico, tuttavia non pretendere più di quello che riesci a fare, potrebbe andare a discapito delle relazioni famigliari o affettive in genere.

Non affaticarti anche sul piano psicofisico, in quanto lo stress potrebbe influenzare il sistema immunitario, esponenti a fastidiosi problemi.

Sono consigliate le cure della persona, quali quelle termali o intensi momenti di relax.

Amuleto consigliato un sassolino bianco raccolto in riva al mare da conservare nel focolare domestico vicino ad una vostra fotografia

Leone

Segno fisso di fuoco

Pianeta dominate sole

Pietra topazio

Colore oro

Ogni obiettivo sarà raggiunto per la tua capacità innata di tessere relazioni. Questo 2020 porterà al segno del Leone un’intensa attività sociale e lavorativa, che sfocerà in un turbinio d’interessanti opportunità.

In quest’anno sono favoriti i trasferimenti sia lavorativi sia abitativi, portandovi così a realizzare gli obiettivi che troppo spesso avete agognato. Non trascurate gli affetti che da un po’ di tempo a questa parte, tendono a non riconoscervi, magari pensando che dietro il vostro comportamento possa nascondersi un’altra verità.

Occhio alle crisi esistenziali, non è certo questo il momento di dubitare di se stessi, portate pazienza e cercate un po’ di spazio e svago anche per voi.

Amuleto consigliato una stellina dorata da nascondere dentro il cuscino

Vergine

Segno mobile di terra

Pianeta dominate mercurio

Pietra corniola

Colore lilla

Il segno della Vergine in questo 2020, dovrà tirare i remi in barca e pesare un po’, egoisticamente, a se stesso.

Per affrontare al meglio questo nuovo anno, i Virginiani, dovranno lasciare fuori dalla propria vita le competizioni sia professionali sia affettive, questo gioverà molto alla propria persona e vi darà la giusta carica per affrontare brillantemente quello che si presenterà d’inaspettato nella vostra sfera dominante.

Aprite voi stessi ai piaceri della vita, senza però cadere nella trappola degli eccessi, godersi, anche per brevi momenti, il calore di un tramonto o il piacere di un buon bicchiere di vino in compagnia di amici non farà che rafforzare e affrancare il vostro spirito che da troppo tempo trascurate.

Amuleto consigliato un pendaglio di bronzo da appendere sull’uscio di casa

Bilancia

Segno cardinale d’aria

Pianeta dominate venere

Pietra smeraldo

Colore rosa

Il passaggio di Venere dall’Acquario ai Pesci porterà ai nati sotto questo segno una ventata di rinnovata freschezza, elemento che influirà benignamente su ogni sfera sia questa affettiva che lavorativa. Grazie al suo innato senso di equità, la Bilancia e raggiungerà gli agognati successi, tuttavia è consigliata prudenza sulle alleanze che questo segno potrebbe incontrare sul suo cammino, non tutti sono propensi alla lealtà come i nati sotto questo influsso celeste. In Amore evitate di negoziare col partner i materia di sentimenti, la razionalità e le passioni non sono una mercanzia da soppesare, quindi meditate prima di agire. La salute è buona ma occhio all’articolazioni, soprattutto nei periodi freddi.

Amuleto consigliato disco d’ottone ossidato da tenere nascosto dentro una pianta all’interno di casa.

Scorpione

Segno fisso d’acqua

Pianeti dominati plutone e marte

Pietra rubino

Colore rosso scuro

L’inizio di questo nuovo anno, grazie alla permanenza, anche se per poco, di Marte nel segno dello scorpione, infonderà quel coraggio spavaldo che permetterà, agli scorpioncini, di affrontare con successo quello che le stelle, in bene e in male, riservano per il 2020. Tuttavia, nonostante quest’aspetto benefico, è meglio non montarsi la testa, perché si rischia di essere visti come egocentrici, e questo potrebbe portare ad allontanare le persone che invece si vuole tenere vicino sia professionalmente che in campo affettivo. Se lo Scorpione riuscirà a mantenersi integro, senza eccedere, vivrà un 2020 ricco di opportunità, alcune davvero eccezionali. Plutone nel segno del Capricorno rinnoverà, quel magnetismo tipico dello scorpione rendendolo un segno irresistibile. Nulla da segnalare sulla sfera della salute, solo non si deve affaticare la colonna vertebrale.

Amuleto consigliato conservare in un luogo sicuro un pezzo di lava vulcanica meglio se donata da uno sconosciuto.

Sagittario

Segno mobile di fuoco

Pianeta dominate giove

Pietra lapislazzuli

Colore blu cielo

Il potere dell’immaginazione, controllata, porterà al Sagittario in questo 2020 una ventata di nuove prospettive e opportunità. Nonostante Giove abbia da qualche tempo abbandonato questo segno, facendo capolino in Capricorno, influenza ancora benignamente gli arcieri infuocati, infondendo in loro coraggio e buon umore, elementi indispensabili per superare ogni avversità. Tuttavia le stelle, che benigne illuminano il cammino di questo fantastico segno, avvertono di non perseverare se la strada si fa dura e irta di ostacoli, tal volta non è male ritornare sui propri passi e ambiare direzione, soprattutto sulla gestione degli affetti. Attenzione ai lunghi viaggi o agli spostamenti importanti, anche per questioni lavorative, potrebbero subire cancellazioni o ritardi inaspettati, quindi prevedere sempre un piano B.

La salute? Quella è buona ma non per questo deve essere trascurata.

Amuleto consigliato la punta di una freccia (non importa la dimensione da conservare nel porta monete o nella borsa

Capricorno

Segno cardinale di terra

Pianeta dominate saturno

Pietra onice nero

Colore nero

La presenza di pianeti forti e importanti, compreso il Sole, all’inizio di questo nuovo anno celeste, porterà al Capricorno successi inaspettati, il duro lavoro portato avanti fino a oggi darà i frutti sperati, tuttavia all’ultimo istante non dovranno mancare impegno e caparbietà tipiche di questo segno invernale, pignolo, deciso e testardo.

Lo sviluppo e il progresso in tutti i settori della vita sono possibili quest’anno soprattutto se ci si concentri su se stessi e sulle cose davvero importanti, tralasciando il superfluo o le cose che distraggono dagli obiettivi primari. È suggerito ai Capricorni di condividere questi successi con gli altri, ciò amplierà rafforzando la cerchia sociale. Ottima la salute, si risolveranno quest’anno alcuni fastidiosi problemi.

Amuleto consigliato un anello di piombo (anche ricavato da un vecchio tubo) da tenere a vostra vista nell’ambiente a voi caro

Acquario

Segno fisso d’aria

Pianeta dominate urano

Pietra acquamarina

Colore azzurro

Gli Acquariani, riscuoteranno, questo 2020, i meriti delle fatiche che li hanno visti impegnati negli anni precedenti, alla fine chi la dura la vince. Le rinnovate energie, che le stelle infondono in questo spumeggiante segno dello Zodiaco Celeste, daranno all’Acquario quel giusto stimolo, che li vedrà protagonisti, sia nella vita lavorativa che in quella sentimentale. Per i single incalliti unioni concrete all’orizzonte per gli altri si vedranno sbocciare nuovi e passionali amori.

Da evitare assolutamente accumuli di tensioni nervose, che potrebbero sfociare in fastidiosi stress psicofisici, consci del fatto che la strada intrapresa, porterà risultati strabilianti. Sono consigliati viaggi, spostamenti in luoghi ove la voglia di libertà possa essere appagata interamente.

Amuleto consigliato conservare in un luogo sicuro un cristallo di rocca il più puro possibile

Pesci

Segno mobile d’acqua

Pianeta dominante nettuno

Pietra turchese

Colore verde mare

Il pianeta natale, Nettuno, che fa capolino nel segno dei Pesci supporta la voglia di evasione e rinnovamento tipico di questo segno che mai come in questo nuovo anno desidera esprimere al pieno delle sue potenzialità.

È il momento di pensare davvero alla grande, al fine di seminare nel proprio subconscio quelle energie benefiche che daranno vita a un magnifico 2020.

La parola “chiave” è, seguire le proprie intuizioni senza tralasciare la parte emozionale, tipica di questo segno, che potrebbe essere schiacciata da quella razionale delle persone che vi stanno vicine. Affettivamente vivrete momenti intensi, non sempre in linea con il vostro pensiero, tuttavia per apprezzare le gioie si deve passare anche attraverso piccoli dolori, utili alla crescita personale e della coppia.

La salute fisica è ottima ma attenzione a non esaurire in anticipo tutte quelle energie che vi serviranno per terminare un anno ricco di intense emozioni. Consigliata la musicoterapia.

Amuleto consigliato una barretta di zinco da conservare addosso o nel porta monete

La stesura di questo oroscopo si basa sulla credenza cinquecentesca che ad ogni segno dello zodiaco influenzi la vita dell’essere umano. Pertanto questi responsi, privi di qualsiasi valore scientifico, non devono essere considerati né come terapia né come cura , ma semplicemente come gioco

*Marco Alex Pepè è scrittore, show man, studioso di tradizioni magico popolari, organizzatore d’eventi. È il patron del Ghost Tour di Genova, seguito ad ogni edizione da migliaia di persone. Ospite di molte trasmissioni televisive anche su reti nazionali, è stato promotore di diverse iniziative culturali sulle tradizioni genovesi e liguri ed è il direttore artistico del circolo culturale fondazione Amon. Docente a corsi di formazione per promoter turistici e per l’animazione urbana. È l’autore dei libri “Genova Magica” e “Genova Stregata” per i tipi di De Ferrari.

