Il bus 62 si guasta, uomo da in escandescenza, denunciato dalla polizia

Paura in via Monte Guano a bordo del bus numero 62 che da Sampierdarena raggiunge Coronata, quello di cui i residenti da tempo contestano la scarsa frequenza e la vetustà delle vetture

Pare per un problema alla batteria, verso le 19, il mezzo si è fermato e un uomo che era a bordo ha cominciato a dare in escendescenze insultando e minacciando l’autista perché non si aprivano le porte e terrorizzando gli altri passeggeri. Sarebbe poi inciampato scendendo dal mezzo quando le porte si sono aperte.

Sul posto è arrivata la polizia che ha calmato gli animi e denunciato l’uomo per minacce.

Disagi per gli utenti di tutta la linea per il tempo necessario a sostituire le batterie che ha determinato il ritardo delle corse successive, limitate a piazza Santuario e che non hanno raggiunto Testa di Cavallo.

