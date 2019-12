Veicolo con 3 persone a bordo fuori strada, cappotta in una scarpata

I vigili del fuoco hanno dovuto forzare le portiere con i martinetti idraulici per consegnare i feriti al 118

Questa mattina i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Leivi per incidente stradale.

Una vettura con tre persone a bordo è finita fuori strada in via San Terenziano. La vettura è rimasta semi cappottata nella scarpata e i tre che la occupavano sono rimasti bloccati all’interno. I vigili del fuoco hanno provveduto a forzare la portiera con gli strumenti idraulici e li hanno estratti e consegnati alle cure del 118.



