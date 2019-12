Perseguita un pensionato e finisce in manette. Inchiodato dalle telecamere

I dispetti del trentenne sono diventati danneggiamenti. L’uomo è arrivato a danneggiare la porta di casa della vittima

I carabinieri di Marassi, dopo una denuncia querela sporta da un pensionato genovese, al termine degli accertamenti, ha deferito in stato di libertà per “atti persecutori” un cittadino dello Sri Lanka di 30 anni, gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo, nello scorso mese di aprile ha messo in atto diverse azioni di danneggiamento e disturbo, inoltre, nei giorni scorsi, l’anziano, ha trovato la porta d’ingresso danneggiata. Pertanto, dagli accertamenti e dalla visione di immagini, lo straniero è stata deferito. Ieri, nel corso della mattinata, a seguito di ordine di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla locale autorità giudiziaria, lo straniero è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Ge-Marassi.

