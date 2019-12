Code da incubo in autostrada A10 e A26. Problemi anche sulle altre strade a Ponente

Viabilità sempre più in crisi a causa dei lavori in corso, di incidenti e di frane

In A10 coda di 5 km tra il bivio con la A26 e Arenzano. In senso contrario, le conseguenze di un incidente tra Albisola e Celle, in direzione Genova creano problemi in direzione Genova. Problemi anche sulla strada a mare, dove si sono diretti molti veicoli sperando di scampare le code.

Sulla A26 velocità di 17 km/h tra il Turchino e l’immissione in A10, in direzione Genova. La coda è di 6 km da Masone. Sulla statale del Turchino senso unico alternato per frana tra l’incrocio di Fado e quello di Mele.

Sulla A7 traffico a 20 km l’ora tra i caselli di Bolzaneto e Mignanego in direzione nord.

