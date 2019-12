Maltempo, stanotte albero abbattuto e auto danneggiate a Pegli, frana in via Mogadiscio

Cronaca di una nottata infernale per polizia locale e vigili del fuoco mentre una pioggia forse più persistente del previsto e il vento spazzavano la città. I danni più gravi si registrano a Pegli, dove un albero è caduto danneggiando alcune auto e la pubblica illuminazione, e in via Mogadiscio dove si è verificata una frana all’altezza del campo del Baiardo. Parecchi allagamenti, buche sulla carreggiata ed elementi architettonici divelti dal vento

Alle 1:15 problemi per le forti piogge in corso Torino e via Pisacane. Sul posto la polizia locale ad attendere l’intervento di Aster.

Alle 1.15 segnalato in via V Maggio un cavo della pubblica illuminazione che, secondo la denuncia, stava sfiammando. La polizia locale, giunta sul posto, non ha trovato traccia di malfunzionamento.

Alle 1.15 sul Ponte Elicoidale, in direzione Autostrada, prima del distributore buca sulla carreggiata. Intervenute polizia locale e Aster che poi si sono spostate in lungomare Canepa per un’altra buca.

Alle 1.30 Ponte Nicholas Green pattuglia della polizia locale in attesa squadra Aster per i danni del maltempo.

Alle 1.55 via Paolo Reti, all’altezza della rimessa Amt: tombini sollevati dalla pressione dell’acqua.

Alle 2.25 in piazza della Vittoria, all’altezza del civico 99 lamiera di un dehors distaccata dal vento e spinta sulla carreggiata.

Alle 2.25 via San Quirico/ponte Barbieri sottovia allagato, posizionata la segnaletica per senso unico alternato che al termine delle precipitazioni, alle 5:40, è stata rimossa.

Alle 2.45 via San Bartolomeo del Fossato altezza via Rigola cassonetto raccolta umido spostato dal vento.

Alle 3.00 in via Bruzzo, all’altezza del mercato ortofrutticolo, buca sulla carreggiata

Alle 3.20 in corso Europa direzione levante all’altezza di via Filzi allagamento carreggiata.

Alle 3.30 la Sala Regionale della Protezione Civile ha segnalato un aumento delle precipitazioni dai pluviometri in località Fiorino, a Voltri, dove è stato comunque inviata una pattuglia della polizia locale a monitorare i torrenti Cerusa e Leira tenuto conto del persistere delle precipitazioni. A preoccupare di più sono state le condizioni del Leira

Alle 3.40 in via Mogadiscio, all’altezza del campo Baiardo, la Sala Regionale di Protezione Civile ha segnalato un movimento franoso: è franato un muro contenimento di un giardino privato sulla carreggiata. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

Alle 3.45 in via Salgari a Pegli caduta albero di grosse dimensioni su auto in sosta. Sul posto polizia locale, vigili del Fuoco e squadra Aster. Sono stati danneggiati i quadri dell’illuminazione pubblica e alcune auto.

Alle 4.50 segnalata una delle strutture del Mercatino di Natale in piazza De Ferrari con un parte del tetto fuori sede.

Alle 6.00 in corso Europa, direzione centro, prima di via Isonzo cassonetto Amiu spinto dal vento sulla carreggiata.

Alle 6.05 via Giotto a Sestri, all’altezza del panificio “Dolce e Salato”, un automobilista è andato a sbattere col suo veicolo contro il muro. Non sono coinvolti altri messi. Sul posto la polizia locale del turno notturno.

