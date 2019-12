È organizzato, come da ormai qualche anno, dal Moto racing Prato Crew (una compagnia di amici centauri) il raduno dei Babbi Natale in moto. Partito dal Righi, ha fatto una sosta in via XX dove è stato accolto dalla folla delle persone che si dedicavano allo shopping. Tutta la strada si è fermata per osservare i centauri vestiti di rosso.

Video di Alessandra Delfino

