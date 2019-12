Il Comune di Rossiglione: <Personale in servizio festivo per segnalare il pericolo>

Ennesimo cedimento stradale in Valle Berlino, in località Gamundino.

<Per l’ennesima volta – dicono in Comune a Rossiglione – il personale viene chiamato in servizio in un festivo per procedere a segnalare il pericolo ed istituire senso di marcia alternato. Massima prudenza!>.







