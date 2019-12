Toti, maltempo: “Scoperti 50 milioni di somme urgenze e 2 milioni per i privati”

In totale i danni ammontano a 500 milioni di euro. Ne sono arrivati 50 mila per metà delle somme urgenze. A questi si devono aggiungere i 200 milioni di danni al sistema delle imprese liguri stimati da Camera di Commercio e UnionCamere

“Abbiamo chiesto circa 500 milioni di euro di danni per il maltempo che si è abbattuto in Liguria tra la fine di ottobre e novembre scorsi e abbiamo ancora scoperte 50 milioni di somme urgenze che non sono ancora state coperte da fondi del Governo centrale. Pertanto al momento siamo a metà delle somme urgenze e a zero per gli altri danni. E sto parlando solo delle infrastrutture pubbliche colpite. Dopo di che Camera di Commercio e UnionCamere hanno stimato 2 milioni di danni al sistema di imprese liguri ogni giorno, pertanto dovremmo quantificare anche quelli”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, a margine del punto stampa sul maltempo, riferendosi ai danni dei danni dei precedenti fenomeni.

