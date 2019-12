Buca nell’asfalto sul viadotto Bisagno, la Polstrada fa da safety car

Allagamenti delle corsie vengono registrati sia in A10 Genova Aeroporto e Genova Pegli sia in A7 tra Serravalle Scrivia e Genova Ovest

Il maltempo ha danneggiato l’asfalto del viadotto Bisagno, sulla A12. Nonostante l’intervento immediato per la riparazione al fine di evitare pericolo per gli automobilisti causa delle condizioni meteo, le riparazioni non saranno velocissime. La fine lavori è prevista non prima delle 20:30.

Per rallentare le auto, la polizia stradale ha scortato convogli di auto a velocità ridotta.

