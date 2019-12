Il treno imbarca acqua, diversi posti in 2 carrozze inibiti ai passeggeri

Due le carrozze conciate nella condizione della foto sul treno che da Brignole parte alle 17:38 per Sestri Levante. Enormi disagi per i pendolari

Nel treno entra l’acqua e parecchi posti a sedere sono stati inibiti col nastro bianco e rosso da cantiere. Anche la pavimentazione è tutta bagnata, rappresentando un forte pericolo per i passeggeri che potrebbero scivolare. È successo questo pomeriggio sul treno in partenza da Brignole alle 17:38 in direzione levante. La situazione ci è stata segnalata da alcuni passeggeri sconcertati.

