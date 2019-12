Morto al Santa Corona genovese investito a Savona

È morto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’82enne genovese Giovanni Lamberti, investito lo scorso 9 dicembre in via Gramsci a Savona. Era ricoverato lì dal giorno dell’incidente

Come riporta Savona News, le sue condizioni erano parse subito gravi ai primi soccorritori. L’anziani era stato urtato da uno scooter all’altezza dell’attraversamento pedonale nella zona del ponte mobile della Darsena. Nell’area dove a breve, verrà installato un semaforo con telecamera, come quelli posizionati a Genova in corso Torino e in corso Europa, proprio per l’estrema pericolosità del luogo.

