Meteo Limet: piogge intense al mattino con rischio frane

Meteo Genova: La nostra regione è ancora interessata dalla profonda saccatura di origine atlantica che sta caratterizzando il tempo di questi giorni.

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: mercoledì 18 dicembre 2019

Avvisi: Venti tesi di Tramontana su Genovese e Savonese, di Scirocco sul Levante ligure.

Stress idrogeologico con rischio frane e smottamenti, in particolare tra Savonese e Genovese.

Cielo e Fenomeni: Al mattino si avranno le precipitazioni più intense, in particolare tra Savonese e Genovese. Forte rischio di stress idrogeologico a causa del terreno saturo. Sul Levante rovesci passeggeri mentre sull’estremo ponente ci sarà spazio anche per qualche schiarita.

Nel corso del pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più deboli ed interesseranno principalmente i settori occidentali della regione. Sul centro-levante ancora possibili rovesci intermittenti che si alterneranno a delle fugaci schiarite. Quota neve sopra i 1800-1900m sulle Alpi liguri.

Venti: tesi di Tramontana su Genovese e Savonese, di Scirocco sul Levante ligure.

Mari: Molto mosso al mattino per onda da sud est. Moto ondoso in calo dal tardo pomeriggio.

Temperature: Temperature stazionarie

Costa: min +8/+15°C, max: +11/17°C.

Interno: min +4/+8°C, max: +7/+13°C.





Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...