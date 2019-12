Chiamami Genova: “No alle panchine anti bivacco in piazza Pallavicini”

Nel progetto presentato oggi in commissione erano presenti le sedute con la separazione per evitare che qualcuno vi si stenda. Davide Ghiglione: <Abbiamo chiesto di stralciare sostituendole con normali panchine. Una piazza che veramente vuole essere accogliente non deve aver paura degli ultimi e dei diseredati, e questo non vale solamente durante il periodo natalizio>

Questo pomeriggio si è tenuta la II commissione consiliare del V Muncipio Valpolcevera in merito all’ilustrazione del progetto di riqualificazione di piazza Pallavicini a Genova-Rivarolo, da parte dei tecnici del Comune. <La questione relativa alla riqualificazione di piazza Pallavicini – dicono al gruppo Chiamami Genova – era già stata affrontata nel corso del precedente ciclo amministrativo, ma poi tramontata a causa delle polemiche dei residenti per l’eliminazione dei parcheggi presenti. Adesso con la contestuale realizzazione del parcheggio di via Pisoni, sarà possibile finalmente pedonalizzare la piazza rendendola più vivibile. Un progetto per una piazza accogliente, che vuol superare anche la cancellata con le adiacenti scuole Foscolo, con la realizzazione di giochi per bambini e fontanelle. Peccato che nella documentazione proposta fossero presenti anche le panchine con i braccioli, cosidette “anti-bivacco”>.

<Non vogliamo fare processi alle intenzioni – dice il consigliere Davide Ghiglione -, ma abbiamo subito richiesto all’interno della commissione che tale tipologia di panchine venga stralciata: una piazza che veramente vuole essere accogliente non deve aver paura degli ultimi e dei diseredati, e questo non vale solamente durante il periodo natalizio>.

