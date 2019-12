Due investimenti di pedone in poche ore in piazza Montano

Ieri sera alle 20:40 e stamattina alle 6:20. Entrambi trasportati al Villa Scassi, il primo in codice giallo, il secondo in codice verde. Sotto accusa la scarsa illuminazione della piazza di Sampierdarena

Il primo investimento in piazza Montano a Sampierdarena è avvenuto ieri sera. Un ragazzo senegalese attraversava sulle strisce con l’ombrello aperto. Testimoni raccontano che è arrivata un’auto rossa che lo ha falciato. L’uomo è stato soccorso prima dei presenti, poi, dal 118, in codice giallo, di media gravità, e trasportato all’ospedale Villa Scassi.

Nuovo investimento stamattina, alle 6,20. Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato dalla Misericordia Fiumara in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. Le sue condizioni non sono gravi. Sulle prime è intervenuto un agente di polizia locale che si stava recando al lavoro per il turno del mattino. Sul posto la polizia locale del turno notturno.

Qualche conseguenza sul traffico.

L’illuminazione fioca della piazza è ritenuta da molti, in zona, la principale causa dei frequenti incidenti che avvengono proprio in quel luogo.

