Alle 4,50, in via Ausonia, a Castelletto, sono stati dati alle fiamme 3 contenitori per la raccolta della carta. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio, e una pattuglia della polizia locale. I focolai dell’incendio sono stati spenti. Nessun ferito, ma sono stati danneggiati 2 veicoli in sosta.

