A Certosa inaugurato l’albero per ricordare le vittime del Ponte Morandi

In piazzale Emilio Guerra un albero di Natale inaugurato a 16 mesi e un giorno dalla tragedia del Ponte Morandi e dedicato alle 43 vittime. È decorato con addobbato con 43 palline, una per ognuna delle persone che hanno perso la vita, e fiocchi bianchi. È stato inaugurato alla presenza di Paola Vicini, la mamma di Mirko, il dipendente precario di Amiu che ha perso la vita sotto le macerie del viadotto e dei familiari di Luigi Matti Altadonna, precipitato col camion dal ponte. Presenti anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo.

<In un momento come questo aver voluto qui le Istituzioni è un gesto di grande cortesia, rispetto a uno Stato che vi ha tolto tanto. Il fatto che ci sia ancora un po’ di fiducia nelle Istituzioni: il Municipio, la presidenza della Regione e altri è segno di fiducia di cui vi sono grato. Credo che questo albero in qualche modo debba essere interpretato come il momento di fiducia massima della nostra civiltà e sia anche il modo migliore per ricordare chi non c’è più. Allo stesso modo in cui Cristo è venuto in terra per stringere un nuovo patto con tutti noi> ha detto Toti nel corso della cerimonia di accensione dell’albero di Natale.

<Questo albero di abete che è anche il simbolo laico del Natale – ha continuato il presidente della Regione – con il suo essere sempre verde rappresenta la vita che continua, sia nelle stagioni brutte che nelle stagioni belle. Questo mi sembra sia il modo migliore per ricordare quelle 43 persone che oggi non ci sono più. Così come le luci che tra poco si accenderanno rappresentano la speranza nel futuro e credo che anche questo sia quello che dobbiamo fare per ricordare che alla fine, nella vita, una luce si accende sempre. Lo dobbiamo a chi oggi non c’è più e sono certo che anche i vostri cari scomparsi vorrebbero che voi possiate continuare a vivere e a lottare per le vostre famiglie e per la giustizia>.

