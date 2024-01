Via ai lavori per il primo cohousing sociale per ragazzi con disabilità grave dedicato al “Dopo di noi”

Il progetto, sviluppato dall’associazione Insieme per caso, prevede la ristrutturazione di un alloggio adiacente al centro diurno già attivo nella zona, attraverso un finanziato di 63 mila euro assegnato da Regione Liguria attraverso il bando ‘Dopo di noi’ a cui si sono aggiunti 25 mila euro stanziati dal Municipio 5 Valpolcevera

Sono cominciati questa mattina in via Pedrini a Genova, nella zona del quartiere Diamante di Begato, i lavori di realizzazione di un alloggio dedicato al Dopo di noi, un cohousing sociale per ragazzi con disabilità grave.

“Il progetto prevede di aumentare la superficie dello spazio a disposizione di circa 175 metri quadrati, per dare maggiore potenziale a una realtà già attiva e importante per questo territorio – commenta l’assessore alle Politiche sociali Giacomo Giampedrone – Nel complesso il bando ‘Dopo di noi’ ha avuto uno stanziamento rilevante, 500mila euro, finalizzato a dare la possibilità agli enti del terzo settore e alle associazioni di famiglie di realizzare interventi che possano concretamente venire incontro alle necessità abitative delle persone con disabilità, in particolare a coloro che sono purtroppo privi del sostegno dei genitori, ma la vera innovazione di questa misura è quella di sviluppare un progetto che parte nella fase del ‘durante noi’ per arrivare a offrire una soluzione concreta a lungo termine”.

“Questa è una giornata importante – dice l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Genova Lorenza Rosso – nella quale si valorizza un’iniziativa che andrà a far parte di un sistema di interventi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie nella Valpolcevera. L’Alloggio “Dopo di Noi” rappresenta un’opportunità importante per garantire un supporto nel futuro alle persone con disabilità, un futuro che si costruisce nel presente “durante noi” per estendersi nel tempo e fino a che ce ne sarà necessità”.

“Ringrazio l’Associazione Insieme per Caso per aver portato avanti con grande impegno l’obiettivo di realizzare questo Dopo di Noi sul nostro territorio -conclude Federico Romeo, presidente del Municipio Valpolcevera – Come Municipio ci siamo impegnati a sostenere una parte dei lavori di ristrutturazione. È stato un grande lavoro di squadra e sono felice di aver incontrato tanti sorrisi di questi ragazzi speciali, che abbraccio con grande affetto a nome di tutta la nostra comunità.”

