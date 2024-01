Operazione interforze ad alto impatto: due arrestati, 36 denunciati e un negozio di kebab chiuso da Nas e Asl

Operazione effettuata nei Municipi III Bassa Val Bisagno e IV Media Val Bisagno, cioè nei quartieri di San Fruttuoso, Marassi, Staglieno, San Gottardo, Molassana, Sant’Eusebio e Struppa

L’operazione ha visto l’impiego di tutte le forze di Polizia, della Polizia Locale e la partecipazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della ASL 3, al fine di garantire un approccio integrato alle diverse criticità rilevate.

L’attività interforze ha permesso di effettuare mirati controlli ai fini del contrasto di fenomeni di microcriminalità, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, presenza di cittadini stranieri irregolari.

Sono stati poi svolti specifici interventi di controllo presso gli esercizi commerciali e ricettivi ed elevate sanzioni.

I numeri



232 gli operatori delle forze dell’ordine impiegati per il servizio

821 le persone identificate e controllate

36 gli esercizi pubblici controllati, di cui 1 chiuso dai NAS e dalla ASL

27 le persone denunciate in stato di libertà

2 le persone tratte in arresto

n.1 arma e 150 gr. di sostanze stupefacenti (hashish, marijuana e cocaina) e 10 flaconi di metadone sequestrati.

L’esercizio chiuso è un kebab al civico 20 CR di via Molassana 20 CR, gestito da un trentenne pakistano, chiuso per questioni igienicosanitarie. La sanzione è di 5mila euro. In un altro locale sono state individuate irregolarità legate alla presenza di lavoratori in nero. Si tratta di un esercizio gestito da un cittadino cinese di 31 anni che ha ricevuto una sanzione da 18mila euro.

Due gli arresti della Polizia di Stato: uno è avvenuto per spaccio in piazza Raggi. Un fermo di Pg è stato messo in atto dalla Squadra Mobile per una rapina avvenuta nei giorni scorsi.

La Guardia di Finanza, durante una perquisizione domiciliare per sospetto spaccio, ha trovato una ventina di carte d’Identità e tessere sanitarie rubate. I residenti sono stati denunciati per ricettazione.

Diverse le persone segnalate alla Prefettura come consumatori di stupefacenti.



“La capillare azione messa in campo dalle Forze dell’Ordine, già sperimentata nei mesi scorsi con servizi ad “alto impatto” effettuati nel centro storico e nei quartieri di Sampierdarena e Cornigliano, mira a ripristinare la legalità e aumentare il livello di sicurezza per tutti i cittadini e sarà seguita da analoghe iniziative anche in altre zone dell’area metropolitana. Il Prefetto ha espresso al Questore e ai Comandanti delle altre Forze di Polizia e della Polizia locale l’apprezzamento per l’attività svolta». Questa la nota della Prefettura.

