Roberto Spera nuovo direttore generale di Amiu

L’azienda: «La scelta è avvenuta al termine dei lavori della commissione esaminatrice esterna che ha valuto 24 candidature pervenute a seguito del bando pubblicato nell’ottobre scorso e che prevede un contratto a tempo determinato di tre anni. Il colloquio orale finale è stato sostenuto da 5 candidati derivanti da un previa valutazione dei curricula»

Il Consiglio di Amministrazione AMIU Genova, mercoledì 17 gennaio, ha nominato Roberto Spera, nuovo direttore generale dell’azienda.

Roberto Spera è laureato in Economia Aziendale, ha 52 anni ed è l’attuale direttore generale e responsabile della Blu e Green Economy della Camera Forense Ambientale. Svolge da alcuni anni attività di consulenza ambientale per medie e grandi aziende sia pubbliche, che private e per i principali consorzi di filiera nel campo della raccolta differenziata oltre ad essere già stato Amministratore unico di Acta Spa, Azienda per la Cura e la Tutela dell’Ambiente di Potenza.

«A nome del consiglio di amministrazione – commenta Giovanni Battista Raggi, presidente Amiu Genova – accogliamo con piacere Roberto Spera con la consapevolezza che il suo arrivo rappresenti una reciproca opportunità di crescita dell’azienda e per l’azienda. E allo stesso tempo ringraziamo Davide Grossi per il lavoro profuso in questi anni e la professionalità che ha contraddistinto la sua attività in azienda dal 2021».

Mi piace: Mi piace Caricamento...