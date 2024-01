La femmina di capriolo recuperata a Bogliasco sta meglio. In natura sarebbe morta

«La femmina di capriolo che vedete in foto viene da Bogliasco e ci è stata portata dalla vigilanza regionale – raccontano al Cras Enpa di Campomorone -. Quando è stata soccorsa, si trovava incastrata sotto una macchina dopo una fuga spericolata di cui non si conoscono bene le ragioni. Arrivata al CRAS, le sue condizioni si sono stabilizzate e abbiamo potuto osservare meglio le sue condizioni: non riesce reggersi sulle zampe posteriori, i successivi controlli e l’esame radiografico hanno infatti rilevato una piccola frattura al bacino. Fortunatamente la frattura non è tale da richiedere un intervento chirurgico perciò, per ottenere una corretta saldatura delle ossa, sarà sufficiente un trattamento conservativo: fondamentale per la guarigione della frattura sarà il riposo, la limitazione dei movimenti ma nessuna cura di tipo invasivo».

«Al momento la nostra ospite si dimostra piuttosto tranquilla e non particolarmente provata dalla disavventura quindi possiamo ben sperare. È stata fortunata, perché in natura – impossibilitata a muoversi e cercare cibo – sarebbe molto probabilmente andata incontro a morte certa. Qui al centro invece sarà nutrita e attenzionata e affronterà la degenza e la riabilitazione: tutto ciò di cui avrà bisogno sarà tempo per guarire e riposo per tornare a correre per i boschi. Tuttavia, è presto per cantare vittoria: i caprioli sono animali estremamente soggetti a stress, dal suo punto di vista la degenza potrebbe diventare un incubo. Fortunatamente, per adesso la stalla è tutta per lei!».

«Chi vuole aiutare il Cras Enpa può cliccare il link per scoprire come fare: https://linktr.ee/crasenpagenova

