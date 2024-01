I CC arrestano 33enne: ha accoltellato al volto un uomo finito in gravi condizioni al San Martino e operato d’urgenza

Il ferito è stato soccorso in codice rosso e immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L’aggressore è stato arrestato per lesioni personali aggravate

I Carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno tratto in arresto un 33enne italiano, originario del luogo, resosi responsabile del

reato lesioni personali aggravate, commesso in danno di un 27enne, italiano, nell’ambito di un’accesa lite verificatasi nella serata di ieri sera, in Rapallo, non lontano dal cavalcavia ferroviario.

Nel corso della violenta aggressione, l’arrestato, un italiano, – come poi evidenziato dall’esame delle registrazioni del sistema di videosorveglianza cittadino – ha aggredito il giovane sardo con un coltello illegalmente detenuto, provocandogli una profonda ferita al volto.

Un conoscente della vittima ha chiamato il 112 e sono scattate le ricerche del ricerche del violento sia da parte dei Carabinieri di zona sia da parte del commissariato di di Rapallo.

Ricercato su tutto il territorio da carabinieri e polizia, il 33enne, indossando ancora gli abiti macchiati con evidenti tracce ematiche della vittima, si è costituito presso la sede della Compagnia di S. Margherita Ligure dove è stato tratto in arresto

anche a seguito di ulteriori accertamenti condotti dai Carabinieri.

Dalle prime verifiche sembrerebbe che all’origine della lite vi sia un presunto debito contratto dalla vittima nei confronti dell’arrestato, già in affidamento ai servizi sociali per pregressi episodi di aggressione nei confronti di altre persone e con diversi precedenti per reati in materia di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

La vittima è stata soccorsa dal 118 con l’automedica Tango 2 e l’ambulanza della Croce Bianca di Rapallo e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove, poi, l’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

