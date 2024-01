Uffici Amt presi d’assalto per il citypass, problemi di ordine pubblico in via Avio e a Palazzo Ducale

Ressa anche a Brignole. Dopo i problemi dei giorni scorsi, questa mattina la situazione è ancora più difficile. Forti tensioni tra le persone in coda e proteste per i tempi d’attesa infiniti

Oggi primo giorno di gratuità per bimbi, ragazzini e anziani sui mezzi Amt e primo giorno anche per acquistare gli abbonamenti annuali a 100 euro in meno rispetto al passato (295 euro invece di 395): davanti a tutte le biglietterie si sono accalcate centinaia di persone, esasperate per le lunghe attese.

Risultato: si sono creati problemi di ordine pubblico sia all’interno di Palazzo Ducale sia in via Avio, mentre alla biglietteria di Brignole ci sono ancora anziani seduti per terra, sulle scale, stanchi di attendere il loro turno. C’è chi si è messo in coda già durante la notte per riuscire a espletare la pratica in fretta per andare al lavoro.

A Matteotti, ci dicono alcuni cittadini presenti, sta intervenendo personale Amt mentre a Sampierdarena è arrivata una pattuglia della Polizia locale che ha chiesto ausilio alla Polizia di Stato proprio perché si tratta di problemi di ordine pubblico su cui la PL non ha competenza.

Ricordiamo ai lettori che fino a fine mese (31 gennaio) i controllori Amt accetteranno la semplice carta d’identità per ottenere la carta che dà la possibilità ai ragazzi minori di 14 anni e agli over 70 residenti a Genova e città metropolitana di viaggiare gratis

In copertina: foto dei giorni scorsi della coda a Brignole. Foto di Lia Di Biasio.

