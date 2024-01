Amt, citypass per bimbi e anziani: tolleranza fino al 31 gennaio. Chi non è ancora riuscito a procurarselo potrà mostrare la carta d’identità

Al momento sono 4mila i pass fisici e 10mila quelli dematerializzati, utilizzabili dal cellulare, che consentono agli under 14 e agli over 70 residenti nel territorio dell’area metropolitana di viaggiare gratuitamente (gli anziani dopo le 9:30). Chi non è ancora riuscito a procurarselo da lunedì e per 15 giorni potrà semplicemente mostrare il documento

Alla fine l’azienda è scesa a miti consigli, dopo le roventi polemiche sui social da parte degli utenti che si sono trovati davanti le lunghe code alle biglietterie o che hanno avuto difficoltà a utilizzare il servizio online, che però consente solo di scaricare un pass dematerializzato, usabile dal cellulare, e non di vedersi consegnare a casa la tessera come avviene per chi sottoscrive in rete un abbonamento a pagamento.

Oggi un nostro lettore ci aveva inviato una corrispondenza mail con l’azienda in cui il servizio clienti aveva espressamente risposto, il 4 dicembre scorso, che sarebbe bastata la carta d’identità. Probilmente non è l’unica persona a cui è stata data questa risposta poi risultata sbagliata.

Per procurarsi il pass, fisico (che costa 10 uro per diritti di segreteria) o dematerializzato (gratuito), ci sarà tempo fino al 31 gennaio. Lo rende noto l’azienda.

«Fino al 31 gennaio verrà applicata tolleranza in fase di controllo sulla rete gestita da Amt, quindi su tutti i nostri servizi,

il nostro personale di verifica accetterà la carta d’identità esibita per dimostrare la residenza in uno dei comuni della città metropolitana di Genova e ricorderà a chi non sa che serve il citypass che dovrà dotarsi della card o fisica o dematerializzato per viaggiare gratuitamente». Sarà, quindi, effettuata anche una campagna informativa “sul campo” direttamente a cura dei controllori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...