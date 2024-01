Secondo giorno di coda alle biglietterie Amt per il pass gratuito per over 70 e under 14. Un’ora e mezza di attesa

Amt ha deciso che non basta la carta d’identità da esibire al controllore e impone un citypass. Stamattina tempi di attesa di un’ora e mezza. Il pass si può ottenere gratuitamente online (alle biglietterie costa 10 euro per diritti di segreteria), ma gli anziani, si sa, hanno difficoltà con la tecnologia

Serve la carta citypass per viaggiare gratis come over 70 e under 14. I cittadini dell’area metropolitana possono ottenerla gratuitamente online sul sito Amt: e arriva un codice per scaricarla dematerializzara. Chi ha difficoltà con computer e telefonino (la gran parte degli anziani che a Genova e in Liguria sono molto più numerosi che altrove) può ottenere la card fisica nelle biglietterie Amt, al costo di 10 euro per diritti di segreteria.

La carta d’Identità, un documento dello stato italiano, nella maggioranza dei casi valido anche per l’espatrio nei paesi comunitari, ad Amt non è sufficiente. Così già ieri c’era la coda e oggi i tempi di attesa alle biglietterie sono lunghissimi. tanto che alcuni anziani, non riuscendo a stare in piedi così a lungo, si sono seduti sulle scale all’interno della stazione della metropolitana, a Brignole.

La novità scatta lunedì prossimo e c’è la corsa a ottenere la card. nuove forme di gratuità per i residenti nella Città metropolitana di Genova: over 70 (a partire dalle ore 9.30) e under 14 potranno muoversi senza alcun costo sull’intera rete AMT. Per farlo dovranno essere in possesso di una card CityPass che può essere richiesta presso le biglietterie AMT al solo costo di 10 euro per diritti di segreteria oppure online da giovedì 11 gennaio sul sito di AMT senza costi, gratuitamente (in questo caso la CityPass sarà dematerializzata e scaricabile sullo smartphone). Chi è già in possesso di un CityPass non dovrà effettuare nessuna operazione perché la gratuità verrà caricata in automatico dal sistema AMT senza necessità di recarsi nelle biglietterie o fare richieste on line.

