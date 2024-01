Dopo la truffa della metro gratis, denunciata da Amt, sulle chat gira quella dell’abbonamento del treno gratis

Trenitalia: «È un’offerta fake impropriamente attribuita all’azienda. Le nostre promozioni solo sulla nostra app, sul nostro sito o sui nostri profili social ufficiali. Ci siamo immediatamente attivati presso le autorità competenti»

Nei giorni scorsi GenovaQuotidiana ha denunciato la truffa via social della falsa tessera a 2 euro per la gratuità della metro (già gratuita senza bisogno di alcuna tessera per gli abitanti della città metropolitana). Amt ha smentito ufficialmente che fosse una propria iniziativa e l’ufficio legale si è messo in moto per presentare querela alla Polizia Postale.

Alcuni nostri lettori che sono caduti nella trappola ci hanno segnalato che, dopo il pagamento dei 2 euro richiesti, sono scattati addebiti da 35 euro “autorizzati” dalla sottoscrizione del contratto online per la tessera (falsa), in una postilla che ovviamente nessuno ha letto. In questi casi sarebbe tutto regolare (purtroppo per chi ha sottoscritto), non fosse per la truffa iniziale, la falsa e inesistente promozione per un servizio che è già gratuito. Abbiamo consigliato ai lettori che ci hanno segnalato di esserci caduti di rivolgersi alla Polizia Postale.

Ieri una nostra lettrice ci ha segnalato una “promozione” che le è arrivata sulla messaggeria Whatsapp. Riguarda, stavolta, l’asserita gratuità di servizi di Trenitalia che, però, conferma di essere completamente estranea. Il messaggio propaganda viaggi gratuiti per mille “fortunati” che aderiranno all'”offerta”.

Abbiamo, così, chiesto informazioni a Trenitalia che smentisce categoricamente che si tratti di una propria promozione.

«Abbiamo già avvertito i nostri utenti su tutti i nostro social – spiegano a Trenitalia -. Ricordiamo che le nostre promozioni regolari sono pubblicate solo sul nostro sito, sulla nostra App o sui nostri profili social ufficiali. Questa promozione non ha nulla a che fare con Trenitalia e qualsiasi contenuto ad essa collegato non rappresenta in alcun modo iniziative promosse da Trenitalia. Naturalmente ci siamo immediatamente attivati presso le autorità competenti».

Mi piace: Mi piace Caricamento...