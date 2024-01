Il bilancio dei pedoni investiti oggi: 9 persone di cui 3 in codice rosso, di massima gravità

Dopo i drammatici incidenti di piazza Baracca di questa mattina e di via Linneo nel pomeriggio, un altro pedone in gravi condizioni. È stato travolto in via Lagustena alle 17:00 da un mezzo pesante

Stamattina quattro persone travolte, nel pomeriggio il pedone investito in via Linneo, a Rivarolo. Ma il il bollettino di guerra non è finito lì.

Oggi, alle 17:00, una persona è stata travolta da un mezzo pesante in via Lagustena, a San Martino. Il ferito, soccorso in codice rosso dal 118 con l’auto medica Golf 1e l’ambulanza della Croce Gialla, sul posto sembrava meno grave del previsto ed è stato trasportato in codice giallo, di media gravità, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Lì però, al triage il codice di soccorso è stato elevato nuovamente a rosso. Sul posto, oltre agli agenti di zona, è arrivata la squadra del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

Altri tre pedoni sono stati travolti nel pomeriggio.

Alle 15:15, in via Piacenza, un passante è stato travolto da un’auto e soccorso in codice giallo dall’ambulanza della Croce Verde di San Gottardo, sezione Burlando, inviata dal 118. Il ferito ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Alle 17:45 in via Toselli, a San Fruttuoso, una donna di circa 50 anni è stata investita da un autocarro e ha riportato un trauma cranico. Soccorsa dal 118 con l’ambulanza della Nuova Volontari Moresco, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo, di media gravità.

Alle 18:00, in via Righetti, nel quartiere di Albaro, un pedone è stato investito da un motociclo sulle strisce pedonali. La ferita, che ha subito un trauma cranico, è una donna di 28 anni, soccorsa dal 118 con un’ambulanza della Croce Bianca Genovese e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo, di media gravità.

In copertina: foto di repertorio

