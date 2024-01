Quattro investimenti di pedone in mattinata. Donna di 69 anni travolta a Sestri. È in codice rosso

In poche ore sono state tre le persone trasportate al pronto soccorso. La quarta e la quinta hanno rifiutato il trasporto in ospedale, la quinta si è anche allontanata dal luogo del sinistro prima dell’arrivo della Polizia locale. Convolto anche il guidatore di uno dei mezzi investitori. Due dei pedoni sono stati investiti sulle strisce, quella più grave era fuori dall’attraversamento pedonale

Raffica di incidenti in appena quattro ore, questa mattina.

Quello più grave è avvenuto in piazza Baracca, a Sestri, alle 11:40. La donna, che ha 69 anni, è stata soccorsa in codice rosso dal 118 che ha inviato l’automedica Golf4 e l’ambulanza della Croce Verde di Sestri che ha trasportato la ferita al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Sul posto, oltre agli agenti di zona della Polizia Locale, anche i colleghi del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale.

Il primo incidente della giornata è avvenuto alle 7:20 in largo Giardino, nell’estremo levante del quartiere di Castelletto. L’investito, un settantenne, è stato soccorso in codice giallo dal 118 con l’ambulanza della Nuova Volontari San Fruttuoso, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Si è allontanato rima dell’arrivo della Polizia locale.

Altro incidente alle 7:45 in via San Martino, sull’attraversamento pedonale. Una donna di 46 anni è stata soccorsa dal 118 con l’ambulanza della Croce Gialla che l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo, di media gravità.

Dieci minuti dopo, in corso Armellini, a Castelletto, un altro pedone è stato travolto, sempre su un altro attraversamento pedonale. È stato soccorso dal 118 in codice rosso per dinamica, insieme al guidatore dello scooter che lo ha travolto. Il 118 ha inviato l’automedica Golf 3 e le ambulanze della Nuova Volontari San Fruttuoso e della Misericordia Genova. Alla fine uno dei soccorsi è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice verde, a bassa gravità e urgenza mentre l’altro ha rifiutato il trasporto.

In copertina: foto di repertorio

