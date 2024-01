Toti: «Quarantamila a De Ferrari per il “Capodanno in musica” Mediaset»

Il forte temporale che si era abbattuto sulla città è finito giusto in tempo per l’inizio dello spettacolo e ha lasciato spazio, tra gli altri, a Orietta Berti, Iva Zanicchi, Al Bano e alla scuola di “Amici”

La Liguria ha dato il benvenuto al 2024 davanti a una piazza De Ferrari che la regione definisce «da record» per il “Capodanno in Musica” targato Mediaset: «Oltre 40mila persone per il maxi-evento organizzato con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova».

«Come ha cantato poco fa Albano, ci auguriamo per il 2024 tanta felicità – detto dal palco il presidente della Regione Giovanni Toti -. Per la seconda edizione consecutiva diamo dalla Liguria il buon anno a tutta Italia in diretta nazionale su Canale 5. Sarà un anno straordinario, siete bellissimi e tantissimi, e per quanto mi riguarda, il regalo più bello per il 2024 me lo avete già fatto: essere qui, questa sera, a festeggiare insieme. Felice anno nuovo a tutti e buon divertimento!».

“Capodanno in Musica” è stato condotto da Federica Panicucci, e illuminato da una cornice di oltre un milione di led. Il presidente Toti ha salutato il pubblico insieme al sindaco Marco Bucci nel corso dell’evento conclusivo, e più atteso, del Tricapodanno che ha animato il capoluogo ligure per tre serate consecutive con ospiti d’eccezione tra cui i The Kolors, Mr. Rain, Orietta Berti, Iva Zanicchi e tutta la scuola di ‘Amici’.

