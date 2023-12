Delfino muore spiaggiato sull’arenile di Voltri

Il povero mammifero marino ha finito la sua vita sulla spiaggia dell’estremo ponente della città. La carcassa sarà rimossa da un’azienda specializzata

Nonostante la carcassa si trovasse in un’area non frequentatissima dell’arenile, per evitare l’accalcarsi di curiosi, la Capitaneria di Porto ha chiesto la sorveglianza della Polizia locale fino alla rimozione del povero animale.

I delfini vivono in media fino a 35 anni.La mortalità dei delfini e di altri cetacei è principalmente causata dalla pesca, sia direttamente che indirettamente, su scala globale. Questi affascinanti animali sono spesso vittime di collisioni con imbarcazioni e catture “accidentali”. Il traffico marittimo agisce come un disturbo per la comunicazione dei delfini, portando a situazioni di disorientamento e stress significativo per gli animali.

La pesca industriale rappresenta un’altra minaccia seriosa, in quanto mette a rischio la sopravvivenza degli stock ittici, fondamentali per la vita dei delfini. In Italia, ogni anno si registrano in media circa 200 spiaggiamenti di delfini. Mentre alcune morti sono attribuibili a cause naturali, come malattie infettive, la seconda causa più frequente è di origine antropica, principalmente legata alle interazioni dei delfini con le attività di pesca professionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...