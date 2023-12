Meteo Arpal: schiarite in arrivo, ma disagio per freddo anche per effetto del vento

Previsione per martedì 5 dicembre 2023

Nella notte residue deboli intermittenti precipitazioni sul Centro-Levante, a carattere nevoso nell’interno (quota neve a fondovalle sui versanti padani, 600-800 m sul Levante); dal mattino parziali schiarite, più decise nel pomeriggio fin a cielo sereno; sull’estremo Ponente possibili isolati piovaschi nelle ore centrali.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in ripresa. A Genova tra 4 e 8 gradi.

Umidità: Su valori medio-alti

Venti: in prevalenza settentrionali inizialmente di burrasca nella notte, in calo a forti dal mattino sulla costa di Centro-Ponente, moderati altrove; su Levante ed estremo Ponente in temporanea rotazione dai quadranti meridionali.

Mare: mosso, stirato sottocosta; in serata localmente molto mosso sulla costa spezzina.

Segnalazioni di Protezione Civile – possibili gelate nelle vallate interne, residue deboli nevicate nell’interno di Levante; vento tra forte e di burrasca da nord, nordovest sulla costa tra Genova e Albenga, in calo in mattinata; disagio fisiologico per freddo sui versanti padani e sul versante marittimo centrale anche per effetto della ventilazione.

Previsione per mercoledì 6 dicembre 2023

Correnti secche settentrionali assicurano una giornata di cielo sereno su tutta la regione a parte il transito di velature tra la notte e il primo mattino e nuovamente in serata.

Temperature: minime in calo, massime in rialzo.

Umidità: Su valori medio-alti

Venti: deboli o moderati in prevalenza settentrionali, in temporanea rotazione meridionale nelle ore centrali sulle Riviere.

Mare: nella notte molto mosso per onda lunga da sudovest sul Levante, in calo a mosso dalla mattinata; altrove in calo da mosso a poco mosso.

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna.

Tendenza

