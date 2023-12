Il relitto della Haven fa un’altra vittima. Sub perde la vita al largo di Arenzano

L’ennesima tragedia è avvenuta oggi, intorno a mezzogiorno. Vano l’intervento dei sanitari inviati dal 118. Si allunga la lista dei subacquei che, dal 1991 a oggi, hanno perso la vita durante un’immersione sul relitto della petroliera

L’sos è stato lanciato intorno a mezzogiorno. Il sub si era immerso con altri appassionati sul relitto della petroliera, un’attrazione per i sub di tutta Europa, ma non un’immersione semplice. In tanti hanno perso la vita tra il 1991, anno in cui la nave è naufragata, e oggi.

Sul posto sono giunti l’elicottero della Guardia Costiera e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, mentre a terra si avvicinavano l’automedica Golf4 e l’ambulanza della Croce Verde di Sestri Ponente.

Vani i soccorsi: il sub deceduto. Sono in corso indagini per ricostruire cause e dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del malore.

In copertina: foto di repertorio

