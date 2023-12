Buona pensione al vice ispettore Massimo Mantelero, poliziotto di strada

Ha lavorato a lungo a Sestri Ponente, dove era molto amato dalla popolazione per l’impegno nella soluzione dei problemi sul territorio. Ha amato più l’operatività del lavoro di ufficio, tanto che ha deciso si trascorrere gli ultimi anni della sua carriera alle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura

Per anni è stato nella squadra di Polizia Giudiziaria del commissariato di Sestri Ponente, poi la volante Sestri Ponente, sempre sulla strada. Molti gli arresti che ha messo in atto. In quel periodo è stato molto amato dalla cittadinanza locale perché insieme ad altri colleghi riusciva a risolvere problemi legati anche allo spaccio. In seguito è stato all’ufficio denunce di Sestri Ponente, sempre accogliendo gli appelli dei denuncianti in maniera molto umana. A 59 anni ha scelto di tornare sulla strada, nelle volanti dell’Ufficio prevenzione generale, facendo i turni.

Mantelero era entrato nella Polizia di Stato nel 1986. Ieri sera i colleghi lo hanno salutato con un commovente messaggio dalla centrale operativa al termine del suo ultimo turno e, alla fine, con un picchetto d’onore al rientro in questura. Commozione sia tra i colleghi di sempre, sia tra i più giovani che da lui hanno potuto imparare molte cose di un mestiere non facile, soprattutto se, come lui ha fatto, lo si fa con grande umanità.

