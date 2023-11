Frana di via Trensasco, il proprietario del terreno è un lettone. Il Comune dà avvio all’intervento in danno

L’assessore comunale Mauro Avvenente in consiglio: «Accade, purtroppo soventemente, che alcuni proprietari terrieri abbiano ceduto la prima fascia ad alcuni prestanome», magari irraggiungibili perché all’estero

Frana di Via Trensasco, il consigliere del M5S Fabio Ceraudo ha presentato un’interpellanza in Consiglio comunale. Si legge nell’atto: «Considerato che via Trensasco è un’importante strada di collegamento tra la Val Bisagno e la Val Polcevera; constatato che la stessa è da mesi interessata da una frana con conseguente limitazione della viabilità regolata da semafori che permettono un senso unico alternato; appreso che il versante a monte della strada è proprietà privata pertanto dovrebbe essere i proprietari a intervenire per mettere in sicurezza lo stesso, s’interpellano sindaco e Giunta per sapere se è intenzione della Civica Amministrazione intervenire con una procedura in danno e rivalersi successivamente nei confronti dei proprietari».

«È stata fatta una ricerca catastale per comprendere la proprietà della zona – ha risposto l’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente – e si è scoperto che dal 2016 è in capo ad una persona di nazionalità lettone. Accade, purtroppo soventemente, che alcuni proprietari terrieri abbiano ceduto la prima fascia ad alcuni prestanome. L’amministrazione ha deciso di attuare un intervento in danno avendo scarse possibilità di poter reperire i proprietari, ma la priorità è l’incolumità dei cittadini».

