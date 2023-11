Nel fine settimana sottopasso di via Archimede chiuso al traffico per lavori

Dall’una di stanotte alle 5:00 di lunedì. Il divieto varrà anche per il transito a piedi

Il provvedimento della Mobilità del Comune prevede: il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i mezzi diretti alle proprietà laterali carrabili autorizzate ed ai civici presenti in via Archimede e nel tratto di via Olivieri compreso tra via Cambiaso e via Archimede; il divieto di transito pedonale nel tratto compreso tra via Olivieri e via Tolemaide (sottopasso ferroviario); via Alessio Olivieri (tratto compreso tra via Cambiaso e via Archimede) divieto di transito veicolare; corso Galileo Galilei divieto di transito ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a 8 metri.

