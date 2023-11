Tamponamento a catena in sopraelevata, incidenti in città veicoli fermi in autostrada. Traffico in tilt

Il tamponamento multiplo sulla binata a mare della strada è avvenuto poco dopo le 18:10. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma la viabilità è in forte difficoltà

Altri incidenti in città in via Reggio a Multedo e in viale Brigate Partigiane.

Sulla A10 Genova-Ventimiglia – code per 2 km causa veicolo fermo o in avaria nel tratto compreso tra Svincolo Genova Pegli (Km 6,1) e Svincolo Genova Aeroporto (Km 2,1) in direzione Genova

In A12 tra Nervi e Recco coda un chilometro per lavori in direzione levante.

