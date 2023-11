Bucci nominato dal Governo commissario per la nuova Diga. Si occuperà anche del tunnel subportuale

Il viceministro Rixi: «L’obiettivo è quello di garantire l’efficienza dei lavori a conferma dell’ottimo lavoro svolto finora dal Sindaco». Il presidente della Regione Toti: «Un grande riconoscimento per il primo cittadino, che seguirà in prima persona la realizzazione della più importante infrastruttura che riguarda la nostra regione, strategica per il futuro del porto e lo sviluppo della città»

«Fiducia rinnovata al sindaco Marco Bucci, ufficialmente nominato commissario per la ricostruzione. Oltre alla nuova diga foranea del porto di Genova, l’opera marittima più costosa e imponente mai realizzata in un porto italiano, controllerà anche i lavori dello strategico tunnel subportuale. Con la firma sul Dpcm si trasferiscono a Bucci le competenze del commissario per la ricostruzione del ponte Morandi previste dal Decreto Genova. L’obiettivo è quello di garantire l’efficienza dei lavori a conferma dell’ottimo lavoro svolto finora dal Sindaco». Lo dice, in una nota, il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

«Le mie congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro al sindaco di Genova Marco Bucci nominato oggi Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Un grande riconoscimento per il primo cittadino, che seguirà in prima persona la realizzazione della più importante infrastruttura che riguarda la nostra regione, strategica per il futuro del porto e lo sviluppo della città».

«Il sindaco Bucci ha già ricoperto ruoli di enorme complessità, come quando era stato nominato Commissario alla ricostruzione dopo il crollo di ponte Morandi – aggiunge Toti –, dimostrando capacità, determinazione e competenze: siamo certi che sia la scelta migliore possibile per realizzare la grande diga di Genova, un’opera destinata a proiettare sempre più il capoluogo ligure nel futuroı.

