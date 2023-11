Meteo Arpal: cielo sereno con velature in transito. temperature massime in aumento fino a 23 gradi

Previsione per mercoledì 15 novembre 2023

L’ingresso di un flusso di aria secca dai quadranti settentrionali favorisce una giornata con cielo in prevalenza sereno con velature in transito, più estese dalla serata.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo; massime in aumento specie sulla costa per locale effetto favonico, valori decisamente miti per la stagione. A Genova tra 14 e 23 gradi.

Umidità: Su valori medio-bassi

Venti: deboli o moderati settentrionali con qualche rinforzo in mattinata sul settore centrale, specie sui rilievi; locali regimi di brezza specie a Ponente.

Mare: nelle prime ore ancora localmente agitato per onda di libeccio sul Levante in progressiva scaduta; dal mattino molto mosso su tutta la costa in calo a mosso a partire da Ponente.

Segnalazioni di Protezione Civile – vento forte settentrionale, mare localmente agitato.

Previsione per giovedì 16 novembre 2023

In mattinata velature anche estese e consistenti; dal pomeriggio nubi in aumento per l’instaurarsi di un flusso umido meridionale che precede l’arrivo di una nuova veloce perturbazione.

Temperature: in generale diminuzione

Umidità: Su valori medi

Venti: deboli o moderati settentrionali al mattino su Centro-Ponente, brezze altrove; rotazione dai quadranti meridionali al pomeriggio fino a moderati in serata.

Mare: in temporaneo calo a poco mosso, nuovo aumento del moto ondoso dalla sera.

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna.

Tendenza

