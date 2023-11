“Artemisia Gentileschi. Coraggio e passione”, a Palazzo Ducale una grande mostra pensata per Genova

Alla preview per la stampa anche il sottosegretario Vittorio Sgarbi. Dal 16 novembre 2023 al 1° aprile 2024, a Palazzo Ducale saranno esposti i capolavori di una delle artiste più amate di sempre, dalla vita appassionante, tragica, ricca di colpi di scena e successi straordinari

È Artemisia Gentileschi (Roma, 1593 – Napoli 1653), importante esempio di tenacia e genialità, donna dalla vita tutt’altro che facile, segnata dalla prematura scomparsa della madre, dal contesto sociale che non le permette di affermarsi come pittrice, fino al traumatico stupro.

Una donna che, con la maestria del suo pennello, è riuscita a rappresentare il suo controverso rapporto con gli uomini a partire da quello intenso e travagliato con il padre Orazio Gentileschi – suo maestro, grande pittore dell’epoca e amico di Caravaggio – trasformatosi poi in rivalità fino alla riconciliazione negli ultimi anni. Orazio e Artemisia sono raccontati attraverso confronti serrati tra tele con lo stesso soggetto, per comprendere come la ragazza abbia potuto superare il linguaggio del padre. I due artisti sono anche messi in dialogo con lo stile del Caravaggio.

Sotto: il direttore di Palazzo Ducale Serena Bertolucci racconta, in sintesi, la mostra.

Tra vicende familiari appassionanti, soluzioni artistiche rivoluzionarie, immagini drammatiche e trionfi femminili, la mostra – a cura di Costantino D’Orazio con la collaborazione di Anna Orlando – offre l’opportunità di vedere raccolti oltre 50 capolavori sparsi in tutta Europa, opere che permettono di delineare un ritratto preciso della personalità complessa di una delle artiste più celebri al mondo.

La mostra è promossa e organizzata da Arthemisia con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Comune di Genova e Regione Liguria.

La mostra rientra nel progetto “L’Arte della solidarietà” realizzato da Arthemisia con Komen Italia, charity partner della mostra.

Unire l’arte con la salute, la bellezza con la prevenzione: è questa l’essenza di un progetto che vede il colore rosa della Komen Italia fondersi con i capolavori esposti nelle mostre.

Nel concreto, una parte degli incassi provenienti dalla vendita dei biglietti di ingresso della mostra verrà devoluta da Arthemisia per la realizzazione di specifici progetti di tutela della salute delle donne.

Con questa partnership Komen Italia si prepara al grande evento nazionale per festeggiare il suo 25esimo anno della “Race for the cure” il prossimo maggio 2024.

Il catalogo, edito da Skira e a cura di Costantino D’Orazio, presenta i testi di Pietrangelo Buttafuoco, Riccardo Lattuada, Anna Orlando, Yuri Primarosa e Claudio Strinati.

INFORMAZIONI

Orario apertura

Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 fino alle ore 19.00

Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00

Sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00

(la biglietteria chiude un’ora prima)

Aperture straordinarie

Venerdì 8 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Domenica 24 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Lunedì 25 dicembre CHIUSO

Dal 26 dicembre all’8 gennaio dalle ore 10.00 fino alle ore 19.00

Domenica 31 marzo dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Lunedì 1° aprile dalle ore 10.00 alle ore 19.00

(la biglietteria chiude chiude un’ora prima)

Biglietti

Open € 18,00

Intero € 16,00

Ridotto € 15,00

Informazioni e prenotazioni

T. +39 010 986391

Informazioni e prenotazioni gruppi adulti

T. +39 010 986391

Informazioni e prenotazioni gruppi scuola

T. +39 010 8171604

prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it

Articolo in aggiornamento

