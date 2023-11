Meteo Arpal: cielo nuvoloso o coperto con possibili piovaschi. Temperature in aumento e umidità alle stelle

Previsione per martedì 14 novembre 2023

Cielo molto nuvoloso o coperto sul Centro-Levante per la persistenza di un flusso umido sudorientale nei bassi livelli con possibili deboli piovaschi sparsi in prossimità degli addensamenti più consistenti; sull’Imperiese invece cielo poco nuvoloso.

Temperature: in aumento sia nei valori minimi sia nei massimi. A Genova tra 16 e 22 gradi.

Umidità: Su valori prossimi alla saturazione

Venti: in deciso rinforzo fino a forti al mattino, di burrasca dal pomeriggio da ovest, sudovest sul Ponente, localmente forti da sud sui rilievi di Centro-Levante, moderati sudorientali altrove; in serata in rotazione da nord, nordovest sul settore centrale.

Mare: molto mosso al mattino, in rapido aumento fino a localmente agitato per onda lunga di libeccio al pomeriggio a Ponente, in setata anche a Levante dove sono possibili mareggiate.

Segnalazioni di Protezione Civile – venti in rinforzo fino a burrasca da ovest, sudovest sulla costa di Ponente dal pomeriggio; mare localmente agitato a Ponente e Levante con possibili mareggiate di libeccio in serata (periodo 7-8 s).

Previsione per mercoledì 15 novembre 2023

L’attivazione di un flusso di aria secca dai quadranti settentrionali regala una giornata di cielo sereno o al più velato a parte una residua nuvolosità in diradamento al mattino sui versanti padani; velature più estese in serata.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento.

Umidità: Su valori medio-alti

Venti: settentrionali in rinforzo fino a moderati sul settore centrale, deboli a prevalente regime di brezza altrove.

Mare: nelle prime ore della notte ancora localmente agitato per onda lunga di libeccio sul Levante in scaduta nel corso della notte; dal mattino molto mosso su tutta la costa in calo a mosso a partire da Ponente.

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna.

Tendenza

