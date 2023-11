Clochard 63enne trovato morto in un magazzino di via Donghi

Sul posto, nel quartiere di San Fruttuoso, insieme ai soccorsi inviati dal 118, è intervenuta la Polizia di Stato. Nessun giallo, ma una storia di solidarietà purtroppo senza lieto fine

È dura la vita dei senza fissa dimora. Capita, a volte, che abbiano la fortuna di trovare qualcuno che li aiuta e, ancor più eccezionalmente, che loro accettino. Un senza fissa dimora aveva trovato sulla sua strada una persona gentile che gli aveva permesso di rifugiarsi nel suo magazzino, in via Donghi, a San Fruttuoso. Nonostante le temperature siano più alte della media del periodo, ormai alla sera fa freddo e dormire in strada diventa sempre più difficile. Soprattutto per chi non è più giovanissimo ed è provato dalla vita in strada.

Il sessantatreenne, di nazionalità italiana, aveva ottenuto il permesso di dormire in un magazzino. Lì, questa sera, intorno alle 18:38, lo ha trovato il proprietario. Ha capito che l’uomo stava male e ha chiamato immediatamente il 118 che ha inviato in codice giallo l’automedica Golf 1 e l’ambulanza della Croce Bianca di San Desiderio.

Purtroppo l’intervento dei sanitari non è riuscito a salvare la vita all’uomo. L’intervento è passato da codice giallo a codice rosso e l’uomo è deceduto sul posto. La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali. Sul corpo non ci sono segni di violenza.

È intervenuta la Polizia di Stato. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...