Coop Negro, ancora non prevedibile la data della riapertura. Il personale ricollocato in altri punti vendita

Il locale servizi in cui si sarebbe sviluppato l’incendio che martedì della scorsa settimana ha portato alla chiusura di tutto il terminal è ancora sequestrato e, quindi, non si può procedere alle riparazioni. La cooperativa assicura la consegna gratuita per la spesa online in tutta la città

«Mentre attende con fiducia che la magistratura faccia luce sulle cause dell’incendio, Coop Liguria ha attivato misure a tutela dei Soci e del personale, che è stato ricollocato negli altri punti vendita genovesi – spiegano all’azienda cooperativa -. Per mitigare il disservizio per i Soci e clienti la Cooperativa ha potenziato l’orario di apertura dei negozi di Largo San Francesco e piazza Tre Ponti e previsto la consegna gratuita della spesa ordinata online su tutta la città di Genova».

«Il punto vendita della Negro è fortemente identitario per la cooperazione ligure, perché retaggio della cooperativa di consumo Antonio Negro fondata dai camalli del porto di Genova nel 1964 – continuano a Coop Liguria -. Per questo faremo del nostro meglio per riaprirlo il prima possibile e invitiamo già oggi i nostri Soci genovesi alla riapertura, prevedendo per loro la possibilità di continuare a fare la spesa in Coop accumulando un credito pari al 5% dei loro acquisti totali, che potranno poi spendere unicamente alla Negro, senza alcuna limitazione, una volta riaperta».

