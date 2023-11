Quella volta che i Beatles cantarono al Palasport. Oggi l’amarcord di 50&Più al Circolo dell’esercito

Era il 26 giugno 1965, 58 anni fa. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison il 26 giugno 1965 tennero uno storico concerto a Genova, in un Palasport gremito di fan in delirio, eppure in gran parte seduti ordinati e composti. Le fan nelle foto sono ritratte in abiti accollati e appena sopra il ginocchio e frangette perbene, con gli sguardi incollati ai Beatles che si esibivano in abito nero, camicia bianca e cravatta

L’Associazione 50&Più Genova dopo due anni torna al Circolo Unificato dell’Esercito con le ormai consuete conferenze del giovedì. Una ripresa tanto più gradita quanto più amichevole è sempre stata l’accoglienza nei locali della storica e prestigiosa istituzione di via San Vincenzo, a Genova. Pochi giorni dopo l’arrivo della canzone inedita dei Beatles “Now and Then”, il ciclo di incontri si apre giovedì 9 novembre 2023 alle ore 15 con “She Loves You. I Beatles e le loro fan” di Ferdinando Fasce, già professore di Storia Contemporanea all’Università di Genova ed esperto dei Fab Four di Liverpool, su cui nel 2018 ha pubblicato il saggio “La musica del tempo. Una storia dei Beatles” per Einaudi. L’ingresso è libero.

Sessant’anni fa, il 21ottobre 1963 un nuovo vocabolo entrava nella lingua inglese per occupare un posto destinato a durare: “Beatlemania”. Lo coniava un giornalista per definire la follia collettiva e inarrestabile verso quattro musicisti zazzeruti di nome Beatles, che si stava impadronendo dei teenager d’oltre Manica. Una follia apparentemente senza precedenti, che presto si sarebbe trasmessa avrebbe raggiunto l’Europa e si sarebbe propagata in tutto il mondo, seguendo le grandi rotte commerciali e culturali dell’ex impero britannico. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison il 26 giugno 1965 tennero uno storico concerto a Genova, in un Palasport gremito di fan in delirio, eppure in gran parte seduti ordinati e composti, come dal ’68 ben difficilmente si sarebbe visto ancora. Le fan nelle foto sono ritratte in abiti accollati e appena sopra il ginocchio e frangette perbene, con gli sguardi incollati ai Beatles che si esibivano in abito nero, camicia bianca e cravatta. Considerata un fenomeno passeggero, un’infatuazione di ragazzine isteriche e immature, la Beatlemania ancora oggi fa parlare di sé sui media e nelle aule universitarie. Un viaggio nel tempo per riascoltare una musica senza tempo.

«Sono molto felice – dichiara la presidente di 50&Più Genova Brigida Gallinaro – di riprendere la collaborazione con il Circolo Unificato dell’Esercito, dopo la lunga pausa provocata dall’emergenza sanitaria. Per noi è come tornare a casa, circondati dal calore degli amici e dei soci. Ci piaceva iniziare in letizia questo nuovo cammino e dedicare tutto il mese di novembre alla musica, prima con una conferenza sui Beatles e poi con un incontro che celebra il centenario della nascita di Maria Callas. Due fenomeni d’arte che hanno portato e continuano a portare armonia nelle nostre vite».

Già ordinario di Storia Contemporanea UniGenova, Ferdinando Fasce collabora a “Secolo XIX”, “L’Indice” e RaiStoria. Tra i suoi libri An American Family. The Great War and Corporate Culture in America (Ohio State University Press, 2002); Le anime del commercio. Pubblicità e consumi nel secolo americano (Carocci, 2012) e La musica nel tempo. Una storia dei Beatles (Einaudi, 2018).

50&Più, fondata nel 1974, è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org. Informazioni alla mail di 50&Più Genova 50epiu.ge@50epiu.it

