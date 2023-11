In fuga su un auto, travolgono scooterista sulla sopraelevata. Il ferito è in gravi condizioni

Viaggiavano su un veicolo rubato, inseguiti dalla Polizia. Per tentare di sfuggire al fermo non si sono fatti scrupoli a travolgere il veicolo a due ruote

L’inseguimento è cominciato poco dopo le 5:00. Due uomini (secondo le prime informazioni pare di di origine romena) viaggiavano in direzione levante su un’auto rubata, inseguiti dalla Polizia di Stato. Non si erano fermati a un posto di blocco e l’auto della Ps si era messa all’inseguimento. A folle velocità sulla strada Aldo Moro, l’auto pirata ha travolto il povero scooterista che è caduto a terra, ferendosi gravemente. È successo all’altezza dell’usciata di via delle Casaccie. Sul posto anche i Carabinieri.

Si sono, però, infilati in un cul de sac, perché la sopraelevata, da quel punto, ha una sola uscita, alla Foce, e lì l’auto è stata fermata dalla Polizia Stradale mentre i soccorsi inviati dal 118 (l’automedica Golf 4 e ambulanze della Croce Bianca e Croce Verde Genovese) soccorrevano il ferito, politraumatizzato, trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Non sarebbe in pericolo di vita.

Un secondo motoveicolo è stato coinvolto, ma il conducente ha rifiutato il trasporto in ospedale.

A quel punto, sulla sopraelevata è intervenuta anche la Polizia locale per le chiusura. La strada è stata prima chiusa totalmente, poi in parte, fino alle 8:00 per consentire la bonifica della carreggiata e i rilievi da parte della Polizia Stradale. Si sono registrati rallentamenti alla viabilità.

Foto di Nico Cadosch

