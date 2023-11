Medici genovesi volontari in Madagascar, oggi operazione con l’aiuto “da casa” di un collega ortopedico

Il gruppo si chiama “Più cuore”, coordinato da Marco Lattuada, anestesista del Galliera. Oltre a Lattuada, stamattina, hanno operato i chirurghi generali Pietro Grondona e Francesco Floris, la strumentista Cristabel Rossi e l’infermiera di sala Antonia Di Domenico. Tutti genovesi. Il chirurgo ortopedico Marvin Menini, in connessione via internet, ha aiutato i colleghi con consigli relativi al suo specifico campo: la chirurgia della mano

Un’equipe di chirurghi infermieri e anestesisti genovesi sono in Madagascar ad operare. Il gruppo si chiama “Più cuore”e questa mattina ha operato un ragazzino di 11 anni che aveva un esito settico da ustione ad una mano.

«Stamattina ho avuto il piacere e l’onore di aiutare “a distanza” un’equipe chirurgica per eseguire un intervento di salvataggio sulla mano di un bambino in Madagascar – scrive il chirurgo ortopedico Marvin menini -. Si trattava di un undicenne con una sepsi severa alla mano, esito di una grave ustione. L’equipe era formata dai chirurghi Pietro Grondona e Francesco Floris, dall’anestesista Marco Lattuada, dalla strumentista Cristabel Rossi e dall’infermiera di sala Antonia Di Domenico. Tutti genovesi.

Devo dire che il mio aiuto “in diretta” è servito a ben poco perché se la sono cavata egregiamente in un campo non di loro pertinenza e mi sono limitato a fornire qualche trucco basato sul “mestiere”. L’intervento è durato circa un’ora ed è andato bene. Bravissimi, davvero, a prescindere dal mio piccolo aiuto. L’equipe in missione fa parte dell’associazione “Più Cuore”: la presidente Cristabel Rossi sta lavorando senza sosta a questo progetto meraviglioso, dedicandocisi anima e corpo. E non potremmo mai ringraziarla abbastanza. Anzi, possiamo: servono fondi, farmaci, materiali. E per l’anno prossimo chissà che non ci siano anche gli ortopedici…».

