Mareggiata, danni su tutto il litorale. La Regione fa il censimento dei problemi. Presto la dichiarazione dello stato di emergenza

Le impressionanti immagini filmate dai titolari del ristorante “La Cambusa” di Arenzano, dove le onde hanno sfondato le vetrine e hanno invaso la sala. A Camogli crollata e spazzata via la palafitta del ristorante in spiaggia “Golfo Paradiso”. Devastata anche una parte della struttura del locale “Chiringuito” sulla spiaggia di Bogliasco. Ma i danni sono ovunque

«Di fronte all’ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore la Liguria, con un’altra perturbazione prevista per oggi, e vista la mareggiata che si sta verificando sulle nostre coste, abbiamo convocato per l’8 novembre prossimo le associazioni di categoria e le Camere di Commercio per fare un accurato censimento dei danni». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

«Stiamo monitorando la situazione con grande attenzione – aggiunge Toti – Al momento si segnalano danni su gran parte della costa, ma per fortuna nessuno di gravissima entità per quanto riguarda le infrastrutture costiere e la mobilità. Nella prossima riunione di Giunta dichiareremo lo Stato di Emergenza regionale, che consentirà di sostenere i sindaci nei lavori di somma urgenza necessari al rispristino delle strutture pubbliche. Seguirà la verifica della possibilità di agganciarci allo Stato di Emergenza nazionale, che dipende dalla valutazione dei danni effettuata dal Dipartimento Nazionale, tenuto conto di quanto sta avvenendo in altre regioni, investite in modo assai più severo dalla perturbazione. Tra lunedì e martedì faremo una prima ricognizione dei danni con i sindaci dei Comuni costieri per coprire le somme urgenze».

Già ieri Confcommercio Genova ha richiesto alla Regione Liguria l’attivazione delle procedure di richiesta danni a seguito della forte mareggiata che si è abbattuta nelle ultime ore sulle nostre coste cagionando gravi danneggiamenti alle strutture delle imprese costiere in particolare modo balneari e della ristorazione.

Molti i danni a ristoranti e stabilimenti balneari, a partire da quelli di corso Italia.

