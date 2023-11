Incidente in via dei Mille, un motociclista soccorso in codice rosso

In via Fereggiano, in serata, due incidenti, per fortuna non gravi. Ma il traffico è andato in tilt

L’incidente più grave è avvenuto alle 18:40 nella zona di Sturla, in via dei Mille. Vittima: un motociclista, soccorso dal 118 con l’ambulanza della Croce Verde di Quarto e l’auto medica Golf 1. Il ferito è stato portato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Sul posto sono arrivati gli agenti del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

I due incidenti in via Fereggiano sono avvenuti uno alle 19:00, l’altro venti minuti dopo, uno a trecento metri dall’altro. In entrambi i casi è stata coinvolta una Smart. Il primo è avvenuto all’altezza dell’uscita di via Biga, in direzione di largo Merlo. La smart è entrata in collisione con un fuoristrada che è andato a cozzare contro un muro. La seconda Smart, all’altezza dell’entrata in via Biga, in direzione Genova, si è scontrata contro una moto.

Il 118 ha inviato due ambulanze in codice giallo, quella della Nuova volontari Moresco per il primo incidente, quella della Croce Verde San Gottardo, sezione Burlando, per il secondo. I due feriti sono poi risultati meno gravi del previsto e sono stati trasportati il primo al Galliera e il secondo al San Martino in codice verde, a bassa urgenza.

In via Fereggiano il traffico è andato in tilt per via dell’ingombro dei veicoli incidentati e dei soccorsi.

In copertina: foto di repertorio

